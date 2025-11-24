FONTANA: DETUVIERON A DOS HOMBRES BUSCADOS POR AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaría Segunda.



En menos de 24 horas, personal de la Comisaría Segunda de Fontana logró detener a dos hombres que tenían pedidos de aprehensión por causas vinculadas a amenazas en contexto de violencia de género.

El primer procedimiento ocurrió este domingo por la noche, cuando los efectivos invetigaba una causa iniciada tras la denuncia de una vecina del barrio Independencia por una causa de violencia de genero. De esta manera, el personal de servicio externo localizó en el barrio Puerto Vicentini, al presunto agresor y procedió a su demora. Luego fue notificado en Supuesta amenazas en Contexto de Violencia de Genero.

El segundo hecho tuvo lugar minutos después de la medianoche del lunes. En este caso, la investigación se vinculaba a una denuncia radicada a principios de mes por una residente del barrio Puerto Vicentini. La Fiscalía de Género Nº 9 había ordenado la aprehensión del denunciado. Tras las tareas de búsqueda, el personal policial dio con el hombre y terminó siendo detenido Supuesta amenazas en Contexto de Violencia de Genero

Relacionado