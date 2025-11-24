DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL METROPOLITANA: EMPLEADO DESLEAL FUE DETENIDO POR UNA FAENA ILEGAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un operativo rural interceptó un automóvil que transportaba carne bovina faenada sin autorización.



Efectivos del Departamento Seguridad Rural Metropolitana realizaron un procedimiento sobre Ruta Provincial Nº 3, en el paraje El Fiscal, donde detuvieron la marcha de un automóvil con tres ocupantes que trasladaban un animal bovino faenado sin documentación.

Los ocupantes explicaron que la carne había sido comprada a un trabajador rural. Minutos después, el peón llegó al lugar y confirmó que había faenado al animal porque estaba lastimado y no iba a sobrevivir. Sin embargo, al comunicarse los efectivos con el propietario del establecimiento, éste aseguró desconocer por completo la situación y manifestó que iniciaría acciones penales.

Ante lo ocurrido, se procedió al secuestro de la carne bovina, un automóvil, una motocicleta, teléfonos celulares y la suma de $576.305 en efectivo. Además, la magistratura interviniente dispuso la aprehensión de los involucrados y ordenó ingresar al campo para secuestrar el cuero del animal.

