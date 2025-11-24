CHACO VIBRA, 2DA. EDICIÓN: UN FESTIVAL MULTITUDINARIO QUE CIERRA ESTA NOCHE CON ÁNGELO ARANDA Y LOS NOCHEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Anoche, Los Alonsitos y Piko Frank, junto a una destacada grilla de artistas, hicieron latir los corazones de toda la región en el Chaco Vibra, una fiesta única, que volvió a reunir a un público multitudinario en el Parque 2 de Febrero de Resistencia.

Con un clima ideal y un marco imponente, se desarrolló la segunda noche, con las actuaciones de:

Catalina Ruiz, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, José Aranda, Siempre Fibra, Las Guaynas Porá, Litoraleños, Norteños Folk, Sixto Romero, Tele Miranda, Tribu, Vale el Trago, y las presentaciones de las academias y ballets: Juan Alberto Ortega, Alborada de Pañuelos, Aires de Tradición, Estampas Argentinas, Luz Argentina e Imagen de Mi Tierra.

EL FESTIVAL QUE EL CHACO ESTABA ESPERANDO

Para el cierre de esta edición del Chaco Vibra, se espera la presentación de Ángelo Aranda y Los Nocheros, junto a:

Bianca Almirón, Carlos Bulacio, Dúo Vocal José y Mirian, Ezequiel Ayala, La Huella Chaqueña, Lisandro Machado, Nordestada, Orejanos Folk, Seba Risso, Sofía Casafus y Sylvina Brizuela.

Además, participarán los ballets y academias:

Creciendo Juntos, Duartango, Renacer Amankay, Sembrando Sueños, Escuela Folklórica Municipal, Huellas Argentinas y La Estación Folklórica.

Muchos de los presentes coincidieron en que “al Chaco le faltaba un evento así: una fiesta popular, masiva y de alto nivel artístico, que ya se ha convertido en un clásico de la agenda cultural provincial”.