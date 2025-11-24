INVESTIGA UN SINIESTRO FATAL : UN HOMBRE MURIÓ AL SER EMBESTIDO EN LA RUTA NACIONAL Nº 9

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El cuerpo fue hallado sobre la cinta asfáltica durante la madrugada.



Durante la madrugada de este lunes, el personal de la Comisaria de Tres Isletas intervino en un siniestro vial fatal registrado sobre Ruta Nacional Nº 9, a cinco kilómetros del destacamento Lalelay. Al llegar al lugar junto a personal de emergencias, encontraron el cuerpo de un hombre tendido en la ruta, sin signos vitales.

Un vecino de la zona declaró haber escuchado un fuerte ruido, como el paso de un vehículo a alta velocidad, y al salir constató la presencia del hombre sobre la calzada. Señaló además que conocía a la víctima, quien sería de apellido Romero, y que tenía antecedentes de deambular por la ruta. No se hallaron vehículos involucrados en el lugar.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico y del personal de Bomberos, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Horas más tarde, la perito forense del Poder Judicial y el equipo tanatológico concluyeron las diligencias, y la Fiscalía ordenó que, una vez finalizados los estudios, el cuerpo sea entregado a los familiares para los fines póstumos.

La investigación continúa para establecer la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.

