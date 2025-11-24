RESISTENCIA- FATAL ACCIDENTE EN RUTA 16: UN HOMBRE PERDIÓ LA VIDA DURANTE LA MADRUGADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La víctima fue hallada junto a su motocicleta frente al supermercado mayorista.

Durante la madrugada de este lunes, cerca de las 05, el personal de la Comisaría Décima intervino en un accidente de tránsito fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 15,5, frente al supermercado Vital.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido sobre la calzada junto a una motocicleta, marca Corven, de 150cc. Un testigo de la zona relató que escuchó un fuerte ruido similar a un derrape y, al salir, halló a la víctima caída con el rodado encima, por lo que intentó asistirla antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo médico constató que el hombre no presentaba signos vitales. Entre sus pertenencias se halló un DNI que indicaría que se trataba de un vecino de Puerto Tirol, de 64 años.

Se dio intervención al personal de Medicina Legal y a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho. Además, intervino la División Criminalística y el cuerpo fue trasladado al INCIF para los estudios pertinentes.

Relacionado