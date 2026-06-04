FONTANA CONTINUA EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA PARA ENCONTRAR A AXEL ALEJANDRO GONZÁLEZ

Con la participación de más de 250 efectivos, móviles, drones, canes, caballería y personal especializado de distintas áreas de la Policía del Chaco, este jueves continúa el operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven de 21 años.

En horas de la mañana, la Policía del Chaco lanzó un nuevo operativo de búsqueda de persona para localizar a Axel Alejandro González.

El despliegue se realizó en la intersección de avenida 1° de Mayo y calle Paraíso, contó con la presencia de autoridades policiales, y encabezado por el subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva.

Para las tareas de rastrillaje y búsqueda fueron afectados efectivos de Infantería, Canes, Fuerzas de Operaciones Estratégicas Femeninas, Seguridad Rural y Ambiental, Consumos Problemáticos, Policía Caminera, Investigaciones, Inteligencia Criminal, caballería, Drones de vigilancia aérea, equipos de comunicación y personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, bomberos, entre otras unidades.

Desde la fuerza indicaron que el operativo se desarrolla de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas, con el objetivo de ampliar el área de cobertura y reunir información que permita establecer el paradero del joven buscado.

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