COMPRAS DEL BCRA MARCARON EL SEGUNDO MEJOR INICIO DE AÑO EN MÁS DE 2 DÉCADAS: QUÉ IMPLICA PARA EL DÓLAR, RESERVAS Y RIESGO PAÍS

El Banco Central acumuló compras netas por más de u$s10.000 millones en lo que va de 2026 y logró reforzar una de las señales más sensibles del programa económico: la recomposición de reservas.

El Banco Central aceleró la compra de divisas en el mercado oficial y alcanzó un hito clave para el programa económico, aunque el mercado mira cuánto podrá sostener la acumulación de reservas cuando se modere el aporte estacional del agro.

El Banco Central (BCRA) superó los u$s10.000 millones de compras netas en el mercado cambiario en lo que va de 2026 y así cumplió en apenas cinco meses la meta anual que se había pactado como piso, mientras ahora mira los u$s17.000 millones para el resto del año. Se trata del segundo mejor registro para los primeros cinco meses del año en más de dos décadas.

El dato marca un punto de inflexión para el programa económico, ya que permite reforzar la recomposición de reservas, mejorar la señal de solvencia externa y al mismo tiempo le da al Gobierno un argumento central para sostener la expectativa de estabilidad cambiaria.

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