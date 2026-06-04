SALUD ENVIO DOSIS ADICIONALES DE LA VACUNA ANTIGRIPAL A TODAS LAS PROVINCIAS

El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 553.948 dosis adicionales de la vacuna antigripal para adultos en respuesta al pedido de refuerzo realizado por las jurisdicciones.

Mediante este nuevo envío, se busca que las provincias cuenten con los recursos necesarios para continuar con las estrategias locales de inmunización dirigidas a la población objetivo de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026.

El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de adquirir y distribuir las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación. Durante el mes de mayo, la cartera sanitaria nacional completó el 100% de la distribución planificada con las jurisdicciones.

Desde el inicio de la estrategia de vacunación se enviaron a las provincias 7.473.818 vacunas que incluyeron 4.174.678 dosis para adultos, 1.599.460 adyuvantadas para mayores de 65 años y 1.159.680 pediátricas. También se entregaron 800.000 dosis a PAMI (700.000 adyuvantadas y 100.000 para adultos) y 149.810 dosis para adultos a obras sociales e instituciones de salud.

Por su parte, las jurisdicciones son las encargadas de implementar las estrategias de inmunización en sus territorios. De acuerdo con los datos reportados al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) hasta el 1 de junio, las provincias que alcanzaron las coberturas más altas en adultos mayores son Jujuy con una cobertura del 57,91%, La Rioja con el 53,77%, Neuquén con una cobertura del 53,77% y Salta con el 51,92%.

En lo que refiere a la vacunación pediátrica se destacan Jujuy (80,03%), Salta (64,71%), Entre Ríos (60,22%), Tucumán (56,48%) y Neuquén (56,39%). Por su parte, las mayores coberturas en embarazadas corresponden a Jujuy (74,96%), Salta (67,95%), Entre Ríos (60,03%), La Pampa (59,44%) y Río Negro (58,74%). Finalmente, en personal de salud se observan las coberturas más elevadas de la campaña.

Vacunas.

A pesar de estos avances, en algunas jurisdicciones persisten coberturas por debajo de los niveles esperados y, en algunos casos, apenas superan el 20% de cobertura. Las provincias con coberturas más bajas en todos los subgrupos poblacionales (a excepción del personal de salud) son Formosa con un 32,18% de cobertura en mayores de 65 años, 35,16% en embarazadas y 28,78% en niños menores de dos años y Buenos Aires con 36,32% en adultos mayores, 38% en embarazadas y 38,31% en niños de 6 a 24 meses.

Por su parte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra los porcentajes más bajos en embarazadas (22,68%), mientras que en niños refiere una cobertura del 36,32%. Corrientes, ha alcanzado una cobertura de 21,24% en población pediátrica y de 33,15% en mayores de 65 años. Finalmente, Misiones registra una cobertura del 24,81% en mayores de 65 años.

La distribución adicional de vacunas se realiza en un contexto de aumento sostenido de la circulación de influenza en todo el país. Según la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional, la actividad de influenza comenzó a incrementarse a partir de la semana epidemiológica (SE) 10 y mantiene una evolución similar a la observada durante 2025.

Cabe recordar que en Argentina la circulación de influenza presenta un comportamiento estacional, con mayor actividad durante los meses de invierno. Entre 2016 y 2025, el pico de casos se registró habitualmente alrededor de la semana epidemiológica 24, por lo que se espera que la circulación continúe en ascenso durante las próximas semanas.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación continúa acompañando a las jurisdicciones mediante la provisión de vacunas y el monitoreo permanente de los avances en la vacunación, con el objetivo de fortalecer las estrategias territoriales.

Asimismo, recuerda la importancia de que las personas incluidas en los grupos priorizados completen oportunamente la vacunación antigripal y de que las jurisdicciones refuercen sus estrategias territoriales. La vacuna constituye la principal herramienta para reducir formas graves, hospitalizaciones y sobrecargas en el sistema de salud.