ESTACIONES DE SERVICIO SHELL CAMBIAN DE DUEÑOS: FONDO SUIZO MERCURIA CERRÓ LA COMPRA DE RAIZEN

La operación incluye la refinería de Dock Sud, casi 900 estaciones de servicio, terminales de combustibles y aeroplantas. El grupo suizo, vinculado a José Luis Manzano a través de Phoenix Global Resources, refuerza su presencia en el negocio energético argentino.

El paquete adquirido por Mercuria abarca una porción relevante del negocio de refinación y comercialización de combustibles en Argentina. Shell

La petrolera brasileña Raízen confirmó la venta de todos sus activos en Argentina al grupo suizo Mercuria Energy Group por u$s1.420 millones, en una de las operaciones más importantes de los últimos años dentro del mercado energético local. La transacción incluye la red de estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de lubricantes, terminales de combustibles y activos vinculados al abastecimiento aeronáutico.

La operación fue comunicada oficialmente por Raízen a la Bolsa de San Pablo y forma parte de un proceso de desinversión impulsado por la necesidad de obtener liquidez para afrontar una reestructuración financiera. Según informó la compañía, mantiene una deuda cercana a los u$s13.240 millones y destinará los fondos obtenidos a fortalecer su estructura de capital.

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