Jue. Jun 4th, 2026

AVELLANEDA: HABLÓ EL VECINO QUE SE PASEA ARMADO POR LOS PASILLOS EN UN EDIFICIO

por Redaccion J 1 hora atrás

El hombre fue imputado por portación de arma en espacios comunes y amenazar a los demás propietarios.

El hombre de 57 años fue imputado por la Justicia por circular armado en los espacios comunes y amenazar a sus vecinos.

El hombre de 57 años fue imputado por la Justicia por circular armado en los espacios comunes y amenazar a sus vecinos.

Un hombre de 57 años que vive en un edificio en Avellaneda fue imputado por la Justicia por circular armado en los espacios comunes y amenazar a sus vecinos.

El hecho ocurrió en la calle Lavalle al 100, a una cuadra de la comisaría y los vecinos denunciaron estar preocupados porque veían al hombre paseándose con el arma.

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