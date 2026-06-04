AVELLANEDA: HABLÓ EL VECINO QUE SE PASEA ARMADO POR LOS PASILLOS EN UN EDIFICIO
El hombre fue imputado por portación de arma en espacios comunes y amenazar a los demás propietarios.
Un hombre de 57 años que vive en un edificio en Avellaneda fue imputado por la Justicia por circular armado en los espacios comunes y amenazar a sus vecinos.
El hecho ocurrió en la calle Lavalle al 100, a una cuadra de la comisaría y los vecinos denunciaron estar preocupados porque veían al hombre paseándose con el arma.