INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO: LA SECRETARÍA DE TRABAJO CONVOCÓ A UNA AUDIENCIA URGENTE POR LOS RECORTES DE PRODUCCIÓN EN PIRELLI

La filial local de la firma italiana decidió paralizar completamente la producción de su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio, y anunció además que dejará de operar los fines de semana a partir de julio.

La fábrica de neumáticos Pirelli está en la localidad bonaerense de Merlo.

La crisis que atraviesa la industria argentina del neumático sumó un nuevo capítulo. La filial local de Pirelli, una de las tres grandes fabricantes que operaban en el país, decidió paralizar completamente la producción de su planta de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, entre el 15 y el 21 de junio, y anunció además una reducción permanente de su esquema de trabajo a partir de julio, cuando dejará de operar los fines de semana.

Frente a esta medida, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia urgente para esta tarde, durante la cual la multinacional italiana deberá explicar las razones que la llevaron a tomar la decisión de modificar las condiciones productivas y laborales. La reunión fue convocada a pedido del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que encabeza el dirigente Alejandro Crespo.

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