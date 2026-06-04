RESISTENCIA ATRAPARON A UN HOMBRE CON HERRAMIENTAS PRESUNTAMENTE SUSTRAÍDAS DE UN COMERCIO

La intervención policial se realizó durante la madrugada por calle Pellegrini. Los elementos recuperados fueron reconocidos por el propietario y luego restituidos.

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana demoró durante la madrugada de este jueves a un hombre de 30 años con diversos elementos presuntamente sustraídos de un local comercial ubicado en calle Pellegrini al 1000 aproximadamente de Resistencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 4.15, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”. Los efectivos condujeron al sospechoso quien tenía en su poder una sierra circular, un estuche con juego de llaves tubo y dos reflectores LED.

El sospechoso fue hallado cuando salía de un local comercial y luego se presentó el damnificado, quien reconoció los elementos recuperados como de su propiedad.

Relacionado