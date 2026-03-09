FIN DE SEMANA OPERATIVOS EN TODA LA PROVINCIA DEJARON UN SALDO DE MÁS DE 400 MOTOS SECUESTRADAS

09-03-2026

Durante un fin de semana, se realizaron 252 operativos de prevención en el territorio chaqueño. El despliegue incluyó la detención de personas, el secuestro de armas y de vehículos.

Mediante tareas de vigilancia y control entre el viernes y el domingo, permitieron la conducción de 476 demorados y lograron retirar de circulación 461 motocicletas que no cumplían con las normativas vigentes o estaban vinculadas a hechos ilícitos. Por su parte, la Policía Caminera mantuvo su presencia en rutas nacionales y provinciales, labrando 319 actas por infracciones y realizando 20 controles de alcoholemia, para garantizar la seguridad vial.

Sáenz Peña: Demoraron a 95 personas y secuestraron 60 motos. Además, incautaron dos vehículos y dos armas blancas.

General San Martín: secuestraron 137 motocicletas y la demora de 152 personas en 30 operativos.

Villa Ángela: El personal realizó 62 intervenciones que derivaron en 97 demorados y 81 motos incautadas.

Juan José Castelli: Se concretaron 60 operativos con 57 motos secuestradas y 14 personas conducidas a las unidades policiales.

Charata: En 21 procedimientos, se recuperaron 50 motocicletas, un automóvil y se sacó de circulación un arma de fuego.

En tanto, en el área Metropolitana, se llevaron adelante 49 operativos, con 104 personas demoradas, el secuestro de 76 motocicletas y tres arma de fuego.

