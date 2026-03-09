BASAIL: CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL MARCO DE LA FIESTA DE LA BUENA MIEL

En el marco de las actividades de la Fiesta de la Buena Miel, se realizará una capacitación sobre Educación Financiera destinada a la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para una mejor administración del dinero y la toma de decisiones económicas responsables.

La actividad tendrá lugar este jueves 12 de marzo, a las 17:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) de Basail y estará a cargo de especialistas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Durante la jornada se abordarán conceptos vinculados al manejo de las finanzas personales, el uso responsable de productos bancarios, el ahorro, la planificación económica familiar y las herramientas digitales disponibles para operar de manera segura. La propuesta apunta a fortalecer los conocimientos financieros de los vecinos, promoviendo la educación económica y la inclusión financiera.

Desde la organización destacaron que este tipo de espacios formativos permiten acercar información clara y útil a la comunidad, favoreciendo la adopción de hábitos financieros saludables y una mejor administración de los recursos personales y familiares.

La capacitación es gratuita y abierta al público, por lo que se invita a los vecinos de Basail y zonas cercanas a participar.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3624-009712 o 3624-652785.

