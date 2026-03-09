POLICIA CAMINERA «RECUPERARON 5 RODADOS DE DIFERENTES PORTES BUSCADOS POR LA JUSTICIA, INCAUTARON MAS DE 80 MOTOCICLETAS Y DETECTARON 20 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS»

📌Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

👉Charata

Efectivos de la ciudad de Charata, secuestraron un acoplado que presentaba pedido activo desde fecha 09/06/2021.

Más tarde, incautaron un automóvil marca Renault modelo Duster que también presentaba un pedido de secuestro desde fecha 27/12/2021, ambos a solicitud de Gendarmería nacional Argentina.

👉J.J.Castelli

De la misma manera, operadores viales en conjunto con la División Investigaciones Complejas Interior, secuestraron un vehículo marca Corsa modelo Classic por presentar un pedido activo desde fecha 22/03/2018 a solicitud de la provincia de Santa Fe.

👉Puesto Control Caminero – Pto. Eva Perón

También, agentes del puesto en mención, incautaron un auto marca Fiat modelo Cronos por presentar pedido de secuestro desde fecha 23/02/2026 a solicitud de la Policia Federal Argentina.

👉Resistencia

Operadores del turno, secuestraron una motocicleta marca Honda modelo Wave por presentar un pedido de secuestro desde fecha 09/01/2026 por supuesto robo a mano armada.

👉Junto al Municipio

Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Barranqueras y la ciudad de Sáenz Peña, dónde secuestraron un total de 65 motocicletas y 22 automóviles, por infringir el código de faltas provincial Ley 850-J.

👉Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a 6 personas con pedido de captura.

👉SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 319 actas varias y 20 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 22 motocicletas por infracción al Código de Faltas

