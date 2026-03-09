GENERAL SAN MARTÍN DEMORARON A UN HOMBRE Y SECUESTRARON UN CUCHILLO TRAS UN DESORDEN

Efectivos demoraron a un hombre durante un procedimiento realizado en el barrio Federico Schulz de General José de San Martín.

El hecho ocurrió en el marco de un operativo de seguridad preventiva, cuando el personal fue alertado sobre un desorden en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes observaron a un hombre en aparente estado de ebriedad que portaba un caño de metal y se mostraba agresivo.

Tras reducirlo, los efectivos constataron que llevaba entre sus prendas un cuchillo, el cual fue secuestrado junto con el elemento metálico.

En el lugar también se entrevistó a otro hombre que presentaba lesiones y manifestó haber mantenido un inconveniente previo con el demorado. El lesionado fue trasladado en ambulancia para su atención médica, mientras que el conducido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con los secuestros.

