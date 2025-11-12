FILTRAN MAIL DE JEFFREY EPSTEIN EN EL QUE ASEGURA QUE DONALD TRUMP «PASÓ HORAS» EN SU CASA CON UNA VÍCTIMA

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles una serie de mails en los que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein menciona al presidente Donald Trump y asegura que el mandatario “pasó horas” en su casa con una de las víctimas de abuso y tráfico sexual.

«Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump», se lee en el mail atribuido a Epstein que figura como enviado el 2 de abril de 2011 por la tarde. «(La víctima) pasó horas en mi casa con él”, agrega colocando la primera palabra de la oración en mayúsculas. “Él no ha sido mencionado ni una sola vez”, cierra el mail que tiene como destinataria a su pareja, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión como cómplice de Esptein, le respondió varias horas después con una frase escueta: «He estado pensando en eso… «.

El segundo mail dado a conocer fue entre Epstein y el periodista Michael Wolff y se produjo en diciembre de 2015, durante las primarias presidenciales republicanas, según publica el diario El País.

Wolff advirtió a Epstein sobre el contenido de una entrevista televisiva que iban a realizarle a Trump: «Escuché que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación con usted», le escribió el periodista.