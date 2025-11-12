Quién es Vera Wang, la diseñadora de 76 años que sorprendió por su figura

Vera Wang, reconocida diseñadora estadounidense, es una de las figuras más influyentes del mundo de la moda. A sus 76 años, sorprendió al público por su apariencia.

Nacida en Nueva York, hija de padres chinos, Wang revolucionó el concepto de los vestidos de casamiento al introducir un estilo vanguardista y minimalista, convirtiéndola en una referente de moda internacional y vistiendo a celebridades como Mariah Carey, Jennifer López, Victoria Beckham, Jennifer Garner, Sharon Stone y Uma Thurman.

El pasado 3 de noviembre, durante la ceremonia de los CFDA Fashion Awards, Wang lució un top negro y una pollera blanca de tubo, dejando al descubierto sus brazos y su abdomen, llamando la atención.

Durante una entrevista con Page Six, Wang sostuvo que su imagen era el resultado de una filosofía de vida basada en el equilibrio, combinando una alimentación saludable con una rutina constante de ejercicios y buen descanso. Según contó, no sigue una dieta específica, pero evita los alimentos ultraprocesados, fritos y con conservantes. En su lugar, suele consumir otros como arroz integral, pollo, pescado, yogur con frutas, ensaladas, pasta y vegetales variados.

Wang sostiene que mantenerse activa es clave para conservar la vitalidad a sus 76 años. “Trabajé toda mi vida, así que siempre ha girado en torno al trabajo. Creo que el trabajo te mantiene joven y estimulado… Trabajo muchísimas horas y he criado a dos hijas. Creo que mantenerse ocupado es el mejor antídoto para una buena salud”, expresó.