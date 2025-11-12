PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de EEUU afirma que el Partido Demócrata costó “1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump acusó este miércoles a miembros del Partido Demócrata de “desviar la atención” y difundir mentiras en unos correos electrónicos en los que presuntamente el pederasta Jeffrey Epstein aseguraba que el hoy presidente de Estados Unidos estaba al tanto de sus crímenes y que “pasó horas” junto a una de sus víctimas.

“Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, horas después de que se dieran a conocer estos correos.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Captura de video/REUTERS

“Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa”, añadió el jefe de Estado, quien acusó a los demócratas de costar “1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo”.

Trump asegura que los demócratas “deben pagar las consecuencias” y que “no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto”.

“¡Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas!”, concluye el texto del mandatario.

Qué dicen los mails que comprometen a Donald Trump en el caso Epstein

Entre los mails publicados por el Congreso estadounidense se destacan tres con fechas en 2011, 2015 y 2019, en los que Epstein presuntamente escribió que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el ahora presidente pasó “horas” con una de sus víctimas, Virginia Giuffre.

Giuffre, quien se quitó la vida el pasado abril, aseguró haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Epstein y de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

En diferentes testimonios, la mujer dijo haber conocido a Trump cuando trabajó para él en su balneario de Florida y aseguró que no estuvo involucrado en ningún abuso ni actividad delictiva relacionados con ella.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Captura de video/REUTERS

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó argumentos similares a los de Trump al ser cuestionada acerca de los correos en mención.

En esa línea, volvió a negar que el presidente esté contemplando conceder el indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, quien cumple veinte años de condena por tráfico sexual de menores.