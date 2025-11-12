Tensión en River: dos ídolos de Madrid, cada vez más lejos de Marcelo Gallardo

La lista de posibles bajas no termina ahí: Federico Gattoni, apartado del plantel profesional, y Miguel Borja, cuyo vínculo también concluye a fin de 2025, no serían renovados. Además, la dirigencia analiza vender a Paulo Díaz, quien considera cumplido su ciclo en el club de Núñez.

Marcelo Gallardo, bajo presión en un cierre de año complejo

El “Muñeco” enfrenta uno de los momentos más desafiantes desde su regreso al banco de River. Con el equipo sin garantías de clasificación a la próxima Libertadores y un vestuario dividido, el DT buscará recomponer la confianza interna para cerrar el año con objetivos cumplidos y evitar que la tensión se transforme en un quiebre definitivo. El futuro de los ídolos de Madrid parece estar lejos del Monumental, en un contexto donde River intenta reencontrarse con su identidad competitiva y su liderazgo de otras épocas.