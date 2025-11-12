TENSIÓN EN RIVER: DOS ÍDOLOS DE MADRID, CADA VEZ MÁS LEJOS DE MARCELO GALLARDO
Ambos futbolistas están disconformes con su rol en el equipo y analizan marcharse a fin de año. El clima con el entrenador se volvió tenso.
River atraviesa días turbulentos. A los resultados adversos en el Torneo Clausura y la incertidumbre sobre su participación en la Copa Libertadores 2026, se le suma un nuevo foco de conflicto: Enzo Pérez y Gonzalo Martínez habrían expresado su malestar con Marcelo Gallardo por la escasa participación que vienen teniendo en el equipo.
Según trascendió en las últimas horas, la relación entre el técnico y los futbolistas no está rota, pero sí distante y con gestos de fastidio en los entrenamientos. Ambos jugadores fueron claves durante el primer ciclo del Muñeco, siendo protagonistas en la Copa Libertadores 2018, con Pérez como líder del mediocampo y el Pity como autor del recordado gol en Madrid ante Boca.
Sin embargo, desde la eliminación ante Palmeiras en Brasil, la comunicación entre las partes se habría enfriado. Los dos referentes sienten que podrían aportar desde la experiencia en este momento de inestabilidad futbolística, algo que Gallardo no habría considerado en sus últimas decisiones tácticas.
Todo indica que Enzo Pérez y el Pity Martínez no continuarán en River el próximo año. La falta de minutos, el desgaste natural del vínculo con el entrenador y el fin de sus ciclos personales serían factores decisivos para buscar nuevos rumbos.
En paralelo, Milton Casco y Nacho Fernández, otros héroes de la final de Madrid, también finalizan contrato en diciembre de 2025 y estarían evaluando su continuidad. Así, podría cerrarse una etapa dorada del club que marcó una era bajo el mando de Gallardo.
La lista de posibles bajas no termina ahí: Federico Gattoni, apartado del plantel profesional, y Miguel Borja, cuyo vínculo también concluye a fin de 2025, no serían renovados. Además, la dirigencia analiza vender a Paulo Díaz, quien considera cumplido su ciclo en el club de Núñez.
Marcelo Gallardo, bajo presión en un cierre de año complejo
El “Muñeco” enfrenta uno de los momentos más desafiantes desde su regreso al banco de River. Con el equipo sin garantías de clasificación a la próxima Libertadores y un vestuario dividido, el DT buscará recomponer la confianza interna para cerrar el año con objetivos cumplidos y evitar que la tensión se transforme en un quiebre definitivo. El futuro de los ídolos de Madrid parece estar lejos del Monumental, en un contexto donde River intenta reencontrarse con su identidad competitiva y su liderazgo de otras épocas.