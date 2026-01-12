FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ: ¿CUÁNDO ARRANCA Y CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé ya tiene fecha de inicio, precios definidos y modalidad de venta confirmada. Desde el Instituto de Cultura de Corrientes informaron que este viernes se habilita la venta de entradas para uno de los eventos culturales más importantes del Litoral, que se desarrollará del 16 al 25 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

En esta edición, la organización resolvió mantener los valores vigentes en 2025, con el objetivo de garantizar el acceso del público a lo largo de las diez noches del festival. Las entradas se dividen en dos categorías:

Entrada general: $7.000, con ingreso permitido hasta las 21:30.

Entrada sin límite horario: $9.000.

La compra podrá realizarse de manera digital a través de la plataforma weepas.ar. También habrá venta presencial en el Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), de lunes a viernes de 9 a 17, y en la boletería del anfiteatro a partir del 16 de enero desde las 19.

La grilla completa ya fue publicada y confirma una programación que combina referentes históricos del género, artistas populares y nuevas voces del chamamé, junto con invitados de otros estilos musicales. Como es habitual, el festival contará además con la participación de músicos de Paraguay y Brasil, reforzando el carácter regional y transfronterizo de esta expresión cultural.

En cuanto a las principales figuras, la grilla ya confirmada ordena cada jornada con un perfil propio: Antonio Tarragó Ros abrirá el viernes 16; el sábado 17 será el turno de Nahuel Pennisi y Coqui Ortiz; el domingo 18 subirán al escenario Gustavo Miqueri y Trébol de Ases; el lunes 19 lo hará el Conjunto Vera Monzón.

El martes 20 estará Soledad, alias La Sole; el miércoles 21 se presentarán el Chango Spasiuk, las Hermanas Vera y Lázaro Caballero; el jueves 22 actuarán Los de Imaguaré, Los Tekis y Amandayé; el viernes 23 llegarán Diego Gutiérrez, Los Alonsitos y el Chaqueño Palavecino; el sábado 24 será para Amboé y Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana; y el cierre del domingo 25 quedará en manos de Teresa Parodi, Piko Frank y Los Bofill.

La grilla del Día 1 – Viernes 16/01

En orden alfabético: