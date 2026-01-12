OPERATIVO DE SEGURIDAD POR FESTIVAL APERTURA DE TEMPORADA DEL RÍO 2026

Desde esta Dirección Zona Interior se informa que, conforme a la Orden de Operaciones N° 032-DOPIJJC/2026, finalizó exitosamente el operativo de seguridad preventiva dispuesto con motivo del Festival Apertura de Temporada del Río 2026, desarrollado en el Camping Municipal de la localidad de Villa Rio Bermejito.

Durante las tres jornadas del evento se registró una importante concurrencia de público, con la presentación de diversos grupos musicales. Según lo informado por el Secretario de Cultura Municipal, Sr. Luis Rivero, el día viernes 09/01 ingresaron aproximadamente 480 personas, el día sábado 3.907 personas y el día domingo 2.500 personas al predio del camping municipal.

Culminadas las actividades, se procedió a la desconcentración total de las personas tanto del predio como de la vía pública, desarrollándose el procedimiento con total normalidad.

En el marco del operativo se registraron 10 personas conducidas por infracción a los artículos 60° y 78° de la Ley 850-J (Código de Faltas). Finalizadas las tareas, se dispuso la desafectación de la totalidad del personal policial afectado, sin registrarse novedades de trascendencia.

La Policía del Chaco destaca el comportamiento general del público y el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes, lo que permitió el normal desarrollo del evento.

