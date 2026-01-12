FINALIZARON Y ENTREGARON VIVIENDAS DE LA GESTIÓN ANTERIOR: CUATRO FAMILIAS LAS RECIBIERON

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de nuevas viviendas en Resistencia, en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno provincial para garantizar el acceso a una vivienda digna a más familias chaqueñas.

El jefe del Ejecutivo chaqueño destacó la importancia de cumplir con las familias y afirmó: «Hoy no estamos entregando solamente casas, estamos entregando hogares, con servicios, con seguridad y tranquilidad a familias que, durante mucho tiempo, esperaron este momento».

Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios, estar, comedor, cocina, baño y lavadero, y fueron ejecutadas en distintos sectores de la capital provincial.

Parte de estas viviendas se construyeron en la Chacra Nº 137, mientras que las restantes corresponden a relocalizaciones realizadas en la Chacra Nº 190, Manzana 4, Parcelas 5 a 8 y Parcela 13; estas últimas, bajo un prototipo adaptado.

Entrega de viviendas.

El gobernador Zdero remarcó además el compromiso del Gobierno con una gestión transparente y eficiente: «Cada vivienda que entregamos es el resultado de administrar bien los recursos de todos los chaqueños y de priorizar a quienes más lo necesitan», sostuvo.

En ese contexto, el mandatario subrayó la decisión de avanzar con obras de calidad: «Trabajamos y entregamos viviendas bien hechas, con materiales de calidad, pensadas para durar y para mejorar la calidad de vida de las familias», expresó.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Las viviendas fueron construidas con ladrillos comunes macizos, utilizando muros exteriores y medianeros de 0,20 metros e interiores de 0,15 metros. Los muros perimetrales cuentan con aislación térmica, revocados con azotado hidrófugo y un tabique de roca de yeso, compuesto por estructura metálica, aislación térmica de lana de vidrio de 70 milímetros con film de aluminio y emplacado con paneles tipo Durlock, lo que permite una reducción del consumo energético y mayor confort térmico.

Los muros exteriores quedan a la vista y los interiores poseen revoque completo. El techo es con cielorraso interior de placas de yeso y cielorraso exterior de placa cementicia.

Entrega de viviendas.

Las aberturas son de aluminio, con rejas en puertas y ventanas, y puertas placas.

La instalación sanitaria se resuelve mediante un sistema estático con cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente. La instalación de agua incluye provisión de agua fría y caliente, tanque de reserva tricapa de 500 litros y tanque de bombeo de 500 litros.

Cada unidad cuenta además con termotanque eléctrico de 55 litros y mesada instalada.

Finalmente, Zdero señaló: «Nuestro objetivo es seguir avanzando con más viviendas en toda la provincia, porque el acceso a un techo digno es una base fundamental para el desarrollo de las familias y de la comunidad».