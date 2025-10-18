FATAL ACCIDENTE DOMÉSTICO: UNA JOVEN MURIÓ ELECTROCUTADA EN COLONIA ABORIGEN

Una mujer de 25 años perdió la vida ayer tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda de Colonia Aborigen. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 11:50 y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital «Dr. Emilio Rodríguez», donde llegó sin signos vitales.

La joven, vecina de la planta urbana de la localidad, fue llevada al centro de salud por un empleado municipal en una camioneta particular. La médica de guardia confirmó el fallecimiento y diagnosticó «muerte por descarga eléctrica seguida de paro cardiorrespiratorio».

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la víctima se encontraba lavando ropa cuando tomó contacto con un enchufe en mal estado, lo que habría provocado la descarga fatal.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Colonia Aborigen, bajo la supervisión de la Fiscalía de Investigaciones N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares y ordenó la intervención de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes.