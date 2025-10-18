JAVIER MILEI VISITA SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN EN LA RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA LIBERARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Presidente recorrerá durante la mañana la capital santiagueña junto a los candidatos locales, para luego, a las 18.30, trasladarse a la provincia lindera para participar de una caravana. En ambos distritos la organización desestimó la realización de actos.
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza.
El presidente Javier Milei visitará este sábado las provincias de Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Luego de los incidentes en Tres de Febrero, el jefe de Estado realizará una caminata y participará de una caravana en dos distritos adversos donde la organización desestimó la organización de actos oficiales.
Está previsto que el jefe de Estado arribe cerca de las 11 al aeropuerto de Santiago del Estero, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Desde allí se trasladarán hacia la sede partidaria de LLA en la provincia ubicada en el centro de la capital provincia, donde será el punto de partida de una caminata que se planea realizar hasta la Plaza Libertad junto a los candidatos locales, Tomás Figueroa y Laura Godoy.
Finalizado su paso por Santiago del Estero, está previsto que Milei junto a su comitiva se trasladen a Tucumán para desde las 18:30 realizar una nueva caminata en el municipio de Yerba Buena junto a Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Los dispositivos de seguridad en ambas provincias están a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal pero también contará con la ayuda de las fuerzas de seguridad locales para garantizar que no ocurran incidentes.