LA EMOCIÓN DE LA NENA ARGENTINA QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO Y ENTRÓ DE LA MANO DE MESSI A UN PARTIDO DE LA SELECCIÓN

De la mano de Messi, Emma caminó hacia el césped mientras sonaba el himno argentino. Con la mano en el corazón, cantó con orgullo. (Foto: Gentileza Melisa Zurita)

Hay momentos que parecen sacados de un cuento, y el que vivió Emma, una nena argentina de apenas 9 años que vive en Miami, fue uno de ellos. Fanática del fútbol, de la Selección y, sobre todo, de Lionel Messi, cumplió un sueño que guardará para siempre: salir a la cancha de la mano del capitán argentino.

Emma lleva tres años viviendo en Estados Unidos junto a su familia, pero su corazón sigue latiendo celeste y blanco. En su cuarto hay una imagen gigante de Messi besando la Copa del Mundo y una réplica del trofeo que su abuela le llevó desde la Argentina. Desde ahí, todos los días entrena con una meta muy clara: parecerse, aunque sea un poquito, a su ídolo.

La gran noticia llegó a través de su mamá, la periodista Melisa Zurita, quien fue contactada para contarle que su hija sería una de las niñas elegidas para acompañar al capitán argentino durante el partido Argentina–Puerto Rico, disputado en el estadio del Inter Miami.

Melisa decidió grabar el momento en que se lo contaría. Entre lágrimas y risas, le dijo: “Tengo algo muy especial que decirte. Emma la miró sin entender hasta que escuchó: ‘vas a entrar con Messi’. Entonces se tapó la cara, lloró, rió y dijo con ternura: ‘Yo siempre veía a esos nenes y pensaba que quería ser uno de ellos’”.

El momento exacto en el que Emma conoce a su ídolo. (Video: gentileza Melisa Zurita)

Al día siguiente, Emma llegó al colegio feliz y sin poder guardarse el secreto quiso compartirlo con todos, aunque pocos le creyeron. Horas más tarde, se preparó para su gran día: eligió sus camisetas favoritas, se peinó especialmente y partió hacia el estadio junto a sus padres.

Una vez en el lugar, ella y los demás pequeños se colocaron la remera con la frase “Niños de hoy, campeones del mañana”, la misma con la que minutos después entraría al campo de juego.

En el túnel, con los nervios a flor de piel, Emma esperó al capitán. Cuando Messi apareció, le sonrió y le guiñó un ojo. Ese instante bastó para que el mundo se detuviera: su cara de asombro, su sonrisa, su emoción pura lo decían todo.

De la mano de Messi, caminó hacia el césped mientras sonaba el himno argentino. Con la mano en el corazón, cantó con orgullo y luego volvió a las gradas a disfrutar del 6 a 0 de la Selección Argentina.

Una experiencia que Emma recordará por siempre —y que una vez más muestra la humildad, generosidad y ternura del capitán argentino con los más chicos.