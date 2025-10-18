EDUCACIÓN DESTACÓ LOS AVANCES EN LOS CONCURSOS QUE ESTÁN EN MARCHA Y LA TITULARIZACIÓN DE DOCENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta semana se llevó a cabo la sesión ordinaria N° 10 del Consejo de Educación de la Provincia con la presencia de la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, quien realizó un pormenorizado informe sobre los concursos docentes en marcha de los niveles Inicial, Primario y Bibliotecas. Así también, comentó sobre los avances en el proceso de titularización iniciado en cumplimiento de las Leyes de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, asegurando “que ya están en su etapa final”.

Con respecto a los concursos, Fassano dijo que “ya están en marcha el concurso de traslados, reincorporaciones e ingreso del Nivel Inicial y Bibliotecas. Y ya salió esta semana la convocatoria al concurso también de traslados, reincorporaciones e ingreso de Nivel Primario”. “Todos con cronogramas ya establecidos y algunos ya con fechas de adjudicación de cargos”, señaló la funcionaria.

En relación a la titularización en el marco de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales, Fassano precisó que “ya concluyeron los procesos de varios niveles y modalidades, y se continúa con el Nivel Secundario. Calculamos que antes de que termine el ciclo lectivo, va a estar absolutamente cerrado para beneficio de los docentes que logran justamente la estabilidad en sus cargos”.

Además, detalló que durante la sesión del Consejo de Educación ante planteos de los miembros, se trataron algunas otras cuestiones, como el entrecruzamiento de las plantas orgánicas funcionales en las escuelas de gestión estatal, gestión privada, gestión social y gestión comunitaria; como parte de estas nuevas acciones que se están realizando desde la subsecretaría, por indicación de la ministra Sofía Naidenoff, para evitar incompatibilidades y justamente que no haya docentes que acumulen excesiva cantidad de horas, mientras que otros que también estudiaron y que se recibieron todavía no tienen trabajo”.

Fassano agradeció al presidente del Consejo, Omar Maggio, y demás integrantes de este cuerpo colegiado, por el recibimiento y el buen clima de trabajo que propiciaron para que pueda dar todas las explicaciones.

Mesa Técnica con sindicatos avanza con las titularizaciones

Por otra parte, la subsecretaria Fassano comentó que esta semana también participó de la Mesa Técnica, esta instancia de trabajo periódica y sistemática que el ministerio lleva adelante con todos los sindicatos docentes en este tema de la aplicación de las Leyes de Estabilidad y Garantías Laborales Docentes. “Nos reunimos, un día por semana, generalmente los días miércoles, para justamente ir salvando todas las controversias, todas las cuestiones que se consideran problemáticas y que no están totalmente contempladas en la normativa y, por consiguiente, es necesario que haya un dictamen, una opinión, que cuando es de la mesa técnica es vinculante para que luego las Juntas de Clasificación pueden resolver con un respaldo”.

Agradeció la participación de los sindicatos docentes, asegurando que: “Es muy valioso el camino que se está haciendo en lo que se refiere a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación”, recordando que “se avanza en el marco de una ley que se votó en septiembre del 2023 por unanimidad de la Cámara de Diputados”, y que “costó mucho tiempo comenzar su aplicación porque hubo que arreglar plantas orgánicas funcionales y afectar horas. “Es decir, todo eso tuvo que primero normalizarse y luego se comenzó la titularización en el Nivel Superior, que ya está terminado con el último paso que es la reubicación del personal titular; pero ya los interinos titularizaron.

Además, se culminó con el Nivel Primario, con las escuelas de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos; con los Centros de Educación Física, con las escuelas de Formación Profesional y se está prácticamente concluyendo ya con las escuelas de Nivel Secundario de escuelas comunes y de la modalidad técnica”, explicó.

