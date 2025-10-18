GRAN CONVOCATORIA EN EL ENCUENTRO PASTORAL CHACO 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con una participación que superó todas las expectativas, se llevó a cabo este viernes el Encuentro Pastoral Chaco 2025, una jornada organizada por la Federación Argentina de Pastores Evangélicos (F.A.P.E.) que reunió a referentes cristianos de distintas localidades de la provincia.

El evento se realizó desde las 10:00 de la mañana en la Iglesia Casa de Dios, ubicada en calle 17 del Barrio Reserva Este, a pocos metros de la terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña.-

Amplia participación de consejos pastorales y autoridades locales

Estuvieron presentes los consejos pastorales de Juan José Castelli, Tres Isletas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Concepción del Bermejo, Avía Terai, Napenay y Quitilipi, además de pastores provenientes de diferentes puntos de la provincia.

A pesar de las fuertes lluvias que afectaron días previos a la región y que impidieron la llegada de varios pastores del ámbito rural, la concurrencia fue significativa.

El encuentro también contó con la presencia de destacadas autoridades municipales, entre ellos los intendentes Ariel Lovey (Quitilipi), Javier Ayala (Napenay) y Bruno Cipolini (Presidencia Roque Sáenz Peña), quienes acompañaron la jornada en muestra de respaldo institucional.

Unidad, compromiso y visión espiritual

Uno de los momentos destacados fue la participación del Reverendo Ariel Díaz, presidente nacional de F.A.P.E., quien llegó especialmente para compartir una palabra de aliento y unidad. También estuvo presente el presidente de FAPE Chaco, Pastor Cristian Luque, oriundo de Quitilipi, quien tuvo a su cargo parte de la coordinación del evento.

El objetivo del encuentro fue fortalecer la comunión entre líderes cristianos, compartir avances institucionales, proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto y renovar el compromiso espiritual con las comunidades chaqueñas.

La jornada dejó en claro el crecimiento y la consolidación del trabajo pastoral en la región, marcando un paso más en el fortalecimiento del liderazgo evangélico en la provincia.

