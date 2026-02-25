Esta siesta TRASLADAN A TRES CONDENADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE SÁENZ PEÑA

En horas de la tarde de este miércoles, se llevó a cabo un operativo de seguridad para el traslado de tres hombres que cumplían detención en dependencias policiales de la capital chaqueña hacia la unidad carcelaria del interior provincial.



Cerca de las 14:20, una unidad de la División Formación Inicial arribó a la Comisaría Décima Metropolitana para iniciar el dispositivo. Según fuentes policiales, el procedimiento involucró el traslado de tres internos de 27, 33 y 45 años, quienes cuentan con condenas firmes y penas de ejecución efectiva bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Penal N° 1.

Dada la peligrosidad y la logística requerida, el operativo contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría Sexta, el Departamento COE (Cuerpo de Operaciones Especiales) y la División COM (Cuerpo de Operaciones Motorizadas), quienes custodiaron el trayecto de los detenidos hasta el Complejo Penitenciario N° 2 de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El movimiento se enmarca en las tareas habituales de descongestión de las comisarías metropolitanas, derivando a los condenados a los centros de detención adecuados para el cumplimiento de sus sentencias.

