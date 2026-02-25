CHARATA: DESMANTELAN BÚNKER DE DROGAS Y SECUESTRAN MARIHUANA, COCAÍNA Y MÁS DE $300.000

En el marco de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo que impulsa la Provincia, la División Operaciones Drogas Interior Charata ejecutó este miércoles por la tarde, dos allanamientos simultáneos, en los que logró desarticular un centro de distribución de estupefacientes en el Barrio Norte.

Los procedimientos, supervisados por la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña a cargo de la Dra. Laura Borelli, contaron con el apoyo estratégico de la División Drogas de Villa Ángela y la cobertura de seguridad de la División de Emergencias 911.

Resultados del operativo

En el primer domicilio intervenido, ubicado en el Barrio Norte, los efectivos policiales lograron el secuestro de una importante cantidad de sustancias listas para su comercialización:

• Marihuana: Se incautaron más de 200 gramos, distribuidos en una bolsa tipo Ziploc con cogollos, 27 envoltorios de nylon y una planta de Cannabis Sativa. También se hallaron semillas de la misma especie.

• Cocaína: Se detectaron 10 envoltorios que arrojaron un pesaje positivo para esta sustancia.

• Dinero en efectivo: The sum of $345.400,00, presuntamente proveniente de la venta de los estupefacientes.

• Elementos de corte: Se secuestraron una tijera, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y un teléfono celular de interés para la causa.

Como resultado de este allanamiento, un joven de 27 años fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia bajo la infracción a la “Ley 23.737 de Estupefacientes”. Asimismo, se emitió una orden de detención para un segundo implicado que ya se encuentra identificado.

Segundo procedimiento

En forma simultánea, se registró una vivienda en el Barrio Libertad. Si bien en este domicilio se identificó a dos hombres de 30 y 47 años, el registro arrojó resultado negativo en cuanto al hallazgo de sustancias prohibidas.

Con este operativo, la Policía del Chaco continúa con el despeje de puntos de venta de drogas en el interior provincial y refuerza la seguridad en los barrios, con la finalidad de cumplir con las directivas de tolerancia cero al comercio de sustancias ilícitas.

