CASTELLI: EL GOBIERNO PROVINCIAL ACERCÓ ATENCIÓN EN SALUD Y SERVICIOS A FAMILIAS DEL BARRIO NOCAYÍ

Durante este miércoles, los vecinos accedieron a múltiples prestaciones, con un fuerte enfoque en la atención sanitaria. En ese marco, se realizaron controles de salud, atención odontológica y emisión de certificados médicos y bucodentales para niños en edad escolar, en vísperas del inicio del ciclo lectivo. También se desarrollaron acciones de atención veterinaria, con desparasitación y controles para las mascotas.

El coordinador del programa Ñachec en la Zona Norte, Fernando Vogel, coordinó este importante operativo integral del Gobierno provincial en el barrio Nocayí de Juan José Castelli, con la participación de diversos ministerios y organismos del Estado. La jornada formó parte de las acciones de abordaje territorial que se llevan adelante en la Región 8 Impenetrable para acercar servicios y acompañamiento directo a las familias. “Estamos aquí en el barrio Nocayí con un operativo integral en el cual participan distintas áreas del gobierno provincial”, expresó Vogel, destacando el trabajo articulado entre distintas dependencias.

En el operativo también acompañaron equipos del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud, Educación y Cultura, junto a otras áreas del Estado provincial que desplegaron servicios y asesoramiento para la comunidad. Además, formaron parte del operativo organismos como la Unidad de Protección Integral (UPI) y el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), junto al equipo local del programa Ñachec, brindando asesoramiento y acompañamiento a las familias.



Vogel explicó que este tipo de operativos forma parte de una planificación que continuará desarrollándose en distintas localidades del norte provincial. En ese sentido, adelantó que próximamente se realizarán jornadas similares en Villa Río Bermejito y en otras comunidades de la región, como Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y El Sauzalito.

Asimismo, el coordinador remarcó la importancia de la presencia del Estado en los barrios para conocer de primera mano las necesidades de la población y brindar respuestas concretas.

Por último, Vogel remarcó que el programa Ñachec continuará fortaleciendo su presencia en la Región 8 Impenetrable, acercando servicios esenciales, asesoramiento y acompañamiento directo a las comunidades del norte chaqueño.

