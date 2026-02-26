Agenda oficial del Gobierno del Chaco Jueves 26 de febrero

8:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial en el Barrio Toba – Centro Comunitario, Pje. Luis García 106.

Contaremos con: Odontología (cert. Bucodental)-Enfermería-Vacunas calendario, (covid-19)- Medicina Clínica (cert. Buena Salud).

🏢 En Casa de Gobierno:

9:30 Hs- En el Salón Obligado- Jornada del Programa Fortaleza con la visita de autoridades de Naciones Unidas y del Observatorio de Bs. As.

📍En Fontana ⬇️

Desde las 8 Hs, Operativo de Abordaje Territorial.

Lugar: Sedronar.

Chacra 39 – Calle 10 – Mz 24.

📍 En Colonia Popular ⬇️

De 8 a 12 Hs- Operativo de inscripción y actualización del Instituto de Vivienda para futuras adjudicaciones.

📍 En Gral. Pinedo ⬇️

8:30 Hs- En el Hospital Isaac Waisman, Operativo Integral sobre Salud Mental: Psiquiatría y Psicología para adolescentes y niños. Además, Charla para padres.

🌙 Por la noche:

📍 En Sáenz Peña ⬇️

De 20 a 22 Hs- Posta de Vacunación en Av. 33 esq. 12 centro.

Concurrir con DNI y/o Carnet de Vacunas.

💪 Los esperamos❗

