ZDERO SE REUNIÓ CON LA COMISIÓN EUROPEA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE EL IMPENETRABLE

El gobernador Leandro Zdero junto al presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard, mantuvieron una reunión de trabajo con Myriam Ferran, Directora General adjunta de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (INTPA).

Durante el encuentro dialogaron sobre la posibilidad de generar líneas de trabajo conjuntas orientadas al desarrollo productivo y sustentable de la región de El Impenetrable chaqueño, con el objetivo de potenciar su economía, promover exportaciones hacia Europa y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

La agenda incluyó el análisis de iniciativas vinculadas a la producción sustentable, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la generación de empleo para pobladores de la zona, fortaleciendo además los vínculos entre la provincia del Chaco y la Unión Europea en materia de cooperación e inversiones.

Tras la reunión, el gobernador Zdero destacó la importancia de avanzar en proyectos que permitan transformar el potencial de la región en oportunidades concretas.

“Estamos trabajando para que El Impenetrable deje de ser visto solo por sus dificultades y pase a ser reconocido por su enorme potencial productivo y humano. Queremos generar desarrollo sustentable, empleo y oportunidades reales para quienes viven allí”, expresó.

En esa línea, el mandatario chaqueño remarcó el valor del diálogo con organismos internacionales. “Este tipo de encuentros con la Comisión Europea nos permite abrir puertas para nuevas inversiones, cooperación técnica y la posibilidad de que la producción chaqueña llegue a mercados europeos”, sostuvo Zdero.

Asimismo, el gobernador subrayó que el objetivo es impulsar un modelo que combine producción, cuidado ambiental e inclusión social.

“Buscamos convertir a la región en un motor productivo sustentable, que genere trabajo para los pobladores y mejore la calidad de vida de las familias chaqueñas”, concluyó.

