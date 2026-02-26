Vie. Feb 27th, 2026

Esta siesta TRASLADAN A CONDENADO AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE SÁENZ PEÑA

por Redaccion J 3 horas atrás

26-02-2026
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda durante la siesta.

Un hombre de 30 años fue trasladado este jueves alrededor de las 13:00 desde la Comisaría Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña hacia el Complejo Penitenciario Provincial N° II, donde continuará cumpliendo una condena de ejecución efectiva.
El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un oficio judicial vinculado a una causa por ejecución de pena efectiva. El ciudadano se encontraba alojado en la dependencia policial y fue conducido bajo las medidas de seguridad correspondientes hasta la unidad penitenciaria de esta ciudad.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com