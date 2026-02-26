CAPITANICH RESPALDÓ EL ACUERDO UE – MERCOSUR Y PIDIÓ PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL

El senador Capitanich, miembro informante del bloque Fuerza Patria, destacó la importancia del tratado bilateral para colaborar con el equilibrio en la relación de fuerzas de las naciones. Sin embargo, propuso crear una comisión bicameral de seguimiento de los acuerdos comerciales, durante el período de sesiones ordinarias.

Capitanich afirmó que el acuerdo es “clave para el equilibrio económico de base mundial”, en un contexto dominado por la puja entre los Estados Unidos y China. “Este acuerdo es clave para el equilibrio económico de base mundial porque tenemos una puja de dos gigantes, Estados Unidos y China. Y tenemos serios problemas que tiene que ver con apertura indiscriminada de importaciones a través de plataformas como Amazon, Temu y Shein que afectan sustancialmente el comercio, que destruye empleos e industrias”, sostuvo el Senador.

Si bien el acuerdo es beneficioso a nivel general para el país, Capitanich remarcó que merece un seguimiento y estudio por los perjuicios que podría provocar en algunos sectores. En ese sentido, planteó la necesidad de crear una comisión bicameral de seguimiento de los tratados comerciales internacionales y advirtió sobre los cambios en el escenario geopolítico global: “No solamente para mitigar efectos adversos, sino también para generar estímulos que permitan aumentar la productividad sectorial”, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países europeos y sectores industriales argentinos.

Capitanich opinó en el actual escenario de tensiones comerciales y políticas que vive el mundo, la Argentina tiene que fortalecer sus mecanismos de control institucional y proteger la producción nacional. En un contexto en el que las potencias comerciales tienen activas políticas industriales, Capitanich señaló que la implementación de políticas de aranceles son herramientas en la lucha geopolítica. “La principal potencia del mundo ha tenido política industrial en forma permanente, invocando la protección de su base industrial como componente indispensable de la seguridad nacional”.

Al mismo tiempo, señaló el crecimiento industrial de China a nivel global como potencia dominante. Situación que genera un esquema de unipolaridad de carácter hegemónico, con multipolaridad de carácter inconcluso, con la instalación de actores emergentes como Rusia e India. “Lo que se está generando es un orden no basado en reglas, sino en la fuerza y en la imposición de políticas unilaterales”.

Luego de su análisis sobre la situación política y comercial global, llamó a que Argentina refuerce su estrategia industrial y comercial, protegiendo su economía y monitoreando los acuerdos internacionales en la materia.

“Argentina no puede dejar librado al azar ningún mercado, tiene que ser agresiva en la conquista de nuevos mercados a partir de políticas públicas competitivas y eficientes. Yeso es entender que con apreciación cambiaria, desindustrialización acelerada, una estrategia de destrucción de la logística integrada, las posibilidades de aprovechar las oportunidades genuinas del comercio exterior se reducen”.

Relacionado