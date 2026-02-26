HOY: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA TRATA: DOS DETENIDOS EN RESISTENCIA

26-02-2026

Se habían presentados a la unidad policial y fueron detenidos….

Dos ciudadanos fueron detenidos este miércoles por la tarde en Resistencia luego de presentarse voluntariamente en el Departamento de Investigaciones Complejas para consultar si existía un pedido de captura en su contra, tras haber visto publicaciones en portales digitales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, cuando un hombre de 63 años y una mujer de 32 se hicieron presentes en el Departamento tras haber tomado conocimiento que se habría ordenado su detención en el marco de una causa federal

Tras la consulta con el Juzgado Federal interviniente, se dispuso la inmediata detención de ambos en el marco de una causa por presunta infracción a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados a la Ley 26.842.

Luego fueron notificados formalmente, examinados por Medicina Legal y puestos a disposición de la Justicia Federal, con intervención del Departamento Lucha contra la Trata de Personas y colaboración de Gendarmería Nacional.

