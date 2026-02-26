SÁENZ PEÑA: RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA Y UN HOMBRE FUE APREHENDIDO

El rodado fue restituido a su propietaria tras la rápida intervención policial. El demorado quedó a disposición de la Fiscalía N° 4.

Personal de la División Patrulla Preventiva, intervino en una causa por supuesto hurto ocurrido en el barrio 713 Viviendas, logrando el esclarecimiento del hecho en pocas horas.

La denuncia fue radicada por una mujer de 29 años, quien informó que alrededor de las 11:20 dejó estacionada en la vereda de un jardín,, sin medidas de seguridad, su motocicleta Guerrero Trip 110cc, al regresar constató que personas desconocidas habían sustraído el rodado.

Posteriormente, los efectivos tras recorridas lograron interceptar a un joven de 25 años, quien tenía en su poder la motocicleta denunciada como sustraída.

Asimismo, se procedió al secuestro de prendas de vestir, remera y gorra que habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

Posteriormente, el sujeto junto al rodado fueron trasladados a la comisaria Tercera donde fue notificado de su aprehensión en la causa “Por Supuesto Hurto”.

