“LAS GESTIONES ESTÁN AVANZADAS PARA FINANCIAR LA PAVIMENTACIÓN TOTAL DE LA RUTA 13” AFIRMÓ AGÜERO

”Es prioridad del Gobernador Zdero poder concretar la pavimentación total de la Ruta 13. Hemos avanzado en la presentación del perfil del proyecto ante el Ministerio de Economía de la Nación y estamos gestionando el financiamiento que nos permitirá completar las secciones pendientes”, remarcó Agüero.

El diputado nacional Guillermo Agüero informó avances en las gestiones para obtener el financiamiento que permitirá pavimentar las secciones 3 y 4 de la Ruta Provincial 13, una obra considerada estratégica para el desarrollo productivo del Chaco y la región. La Ruta Provincial 13 conecta el empalme con la Ruta Nacional 11 hasta el empalme con la Ruta Nacional 95, atravesando de este a oeste el sur del Chaco y constituyéndose en un corredor clave para la integración regional y la salida de la producción hacia otros puertos y regiones.

En ese marco, el diputado detalló la situación actual de cada tramo de la ruta:

-Sección 1: desde el empalme con la Ruta Nacional 11 hasta Cotelai, ya se encuentra pavimentada con financiamiento de Fonplata.

-Sección 2: desde Cote Lai hasta el empalme con la Ruta Provincial 7 en Charadai, actualmente en ejecución con financiamiento de Fonplata y con un avance cercano al 22%.

-Sección 3: desde Charadai hasta el empalme con la Ruta Provincial 4 en Samuhú.

-Sección 4: desde Samuhú hasta el empalme con la Ruta Nacional 95 y la ciudad de Villa Ángela.

Las secciones 3 y 4 son las que restan pavimentar y para las cuales se están realizando las gestiones de financiamiento.

Agüero explicó que en 2024 el gobernador Leandro Zdero impulsó un proyecto de ley que fue aprobado por la Legislatura provincial con mayoría especial, autorizando a la provincia a tomar financiamiento por hasta 120 millones de dólares destinados a obras prioritarias. “De ese total autorizado, el gobernador decidió asignar 88 millones de dólares para avanzar en un crédito para financiar las secciones 3 y 4 de la Ruta 13 por sobre otros proyectos que estaban en cartera. Esto responde a una visión estratégica para el desarrollo productivo de la provincia”, explicó el diputado.

Finalmente, el legislador remarcó que la pavimentación total de la Ruta 13 beneficiará directamente a más de 100 mil chaqueños, mejorará la logística del sector productivo, permitirá descomprimir otras rutas provinciales y facilitará la conexión con los puertos y mercados de la región. “Es una obra clave para el desarrollo, la integración y el crecimiento del Chaco”, concluyó.

