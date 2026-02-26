CONVOCATORIA A DOCENTES PARA SUPLENCIAS EN LA E.E.S. N° 165 “SAN ROQUE”

La Dirección de la Escuela de Nivel Secundario N° 165 San Roque informó la apertura de convocatoria para la cobertura de espacios curriculares en carácter de suplencia, conforme al Orden de Mérito de las Listas Definitivas de Interinatos y Suplencias Período A – Año 2026, confeccionadas por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Las horas ofrecidas son las siguientes:

Ciencias Naturales – Química (3 horas cátedra – Suplencia)

4° año – lunes de 11:05 a 11:45 y de 11:50 a 13:10 hs.

Período: del 2 al 24 de marzo.

Ciencias Naturales – Química (3 horas cátedra – Suplencia)

5° 1ª – lunes de 08:10 a 08:50 y de 08:55 a 10:15 hs.

Período: del 2 al 24 de marzo.

Ciencias Naturales – Biología (3 horas cátedra – Suplencia)

5° 1ª – lunes de 07:30 a 08:10 hs y martes de 07:30 a 08:50 hs.

Modalidad de inscripción

Los docentes interesados deberán notificarse enviando un correo electrónico a eesn165@gmail.com

desde el 26 hasta el 28 de febrero de 2026, hasta las 00:00 horas. En el mensaje deberán adjuntar el puntaje correspondiente a la lista emitida por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.

La adjudicación se realizará al docente de mayor puntaje que cumpla con los requisitos establecidos, respetando el Régimen de Incompatibilidad Horaria y la competencia de título. La institución aclaró que no se realizará reserva de horas y que el contacto con el docente seleccionado se efectuará vía correo electrónico.

Asimismo, quien acepte el ofrecimiento deberá presentar la documentación solicitada por Secretaría en un plazo de 48 horas hábiles, a fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar perjuicios a otros postulantes.

Finalmente, desde la Dirección se informó que la designación se realizará conforme al horario establecido institucionalmente, el cual no podrá ser modificado.

