CONVOCATORIA RÉCORD: FUNDACIÓN SOY CHACO FINALIZÓ INSCRIPCIONES CON MILES DE INTERESADOS

La Fundación Soy Chaco informó que finalizaron las inscripciones para sus cursos de formación, tras registrar una convocatoria que superó ampliamente las expectativas iniciales de la institución.

La gran cantidad de interesados refleja el fuerte interés de la comunidad por acceder a propuestas de capacitación y crecimiento personal y laboral.

Desde la fundación, su presidente María Martina, señaló que, “debido a la elevada demanda registrada en los últimos días, las líneas telefónicas se vieron momentáneamente colapsadas por la cantidad de consultas y solicitudes de información. En ese sentido, agradecieron la paciencia y comprensión de quienes intentaron comunicarse durante el proceso de inscripción”.

Asimismo, destacó que en las próximas semanas se darán a conocer novedades vinculadas al inicio de las clases, la organización de los cursos y otras actividades que la institución tiene previstas desarrollar.

La convocatoria forma parte de las acciones que la fundación impulsa para promover la formación y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

Relacionado