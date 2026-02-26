MIRAFLORES «LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS»
Desde la Municipalidad de Miraflores – Intendencia Rafael Frias , seguimos realizando trabajos de limpieza y recolección de ramas en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en mejores condiciones.
Pedimos la colaboración de los vecinos, sacando las ramas y restos de poda en los días y lugares correspondientes, para facilitar el trabajo y cuidar entre todos nuestro entorno.
Juntos construimos una ciudad más limpia, ordenada y segura.
Compromiso con la comunidad