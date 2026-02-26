SÁENZ PEÑA: SALUD INFORMA LA REPROGRAMACIÓN DE LA POSTA NOCTURNA DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud comunica a la comunidad que la posta nocturna de vacunación prevista para hoy, en la intersección de la avenida 33 y calle 12 del centro, fue suspendida y será reprogramada en una nueva fecha que será informada oportunamente.

La actividad estaba programada para desarrollarse entre las 20 y las 22 horas y tenía como objetivo acercar a la población las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

Desde la cartera sanitaria solicitaron a los vecinos estar atentos a los canales oficiales donde se confirmará el nuevo día y horario de la jornada. Asimismo, recordaron que, al momento de asistir a la posta cuando sea reprogramada, es importante concurrir con el carnet de vacunación o DNI para facilitar la actualización de las dosis correspondientes.

