LA ONU RESPALDA Y VALORA EL TRABAJO DEL PROGRAMA PROVINCIAL FORTALEZA

Chaco es sede de una agenda institucional de alto nivel con la participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas del Programa Provincial Fortaleza y Observatorio Social vinculadas a la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos. Esto marca un hito histórico, dado que es la primera vez que visitan la Provincia representantes internacionales, siendo muy destacada su presencia dentro de la región.

Por parte del Ejecutivo provincial acompañan el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, la coordinadora del Programa Fortaleza, Alejandra Castro, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, la presidente de la Legislatura, Carmen Britto y la vicepresidente primera, Susana Maggio.

En representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) participan María Mercedes Dueñas, Coordinadora Regional de Prevención y Tratamiento para la Región Andina y el Cono Sur, y Ignacio García Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas en Argentina.

Este jueves, se está realizando la conferencia abierta titulada: “Estado de situación de los consumos en la Región Andina/Cono Sur y estándares de calidad en las políticas públicas sobre drogas”.

La disertación está a cargo de María Mercedes Dueñas, quien presenta un diagnóstico regional y los lineamientos internacionales para el diseño de políticas públicas basadas en estándares de calidad, evidencia científica y enfoque de derechos.

La participación de la ONU representa un respaldo institucional de alto nivel a las acciones que la provincia del Chaco viene desarrollando en materia de prevención, tratamiento y articulación interministerial.

Este encuentro permite:

-Actualizar diagnósticos en función de tendencias internacionales.

-Fortalecer estándares técnicos en políticas públicas.

-Consolidar la articulación entre organismos provinciales y marcos internacionales.

-Posicionar a la provincia dentro de la agenda regional de prevención y cuidado.

Asimismo, la presencia del organismo internacional reafirma la importancia de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, basada en evidencia científica, coordinación institucional y enfoque de derechos humanos.

La agenda se enmarca en el trabajo del Programa Fortaleza, una iniciativa interministerial orientada a la prevención, contención y reinserción social de personas con consumos problemáticos.

El programa articula acciones entre distintas áreas del Estado provincial, consolidando una red de cuidado que prioriza la dignidad de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

La realización de estas jornadas refuerzan el compromiso del Gobierno del Chaco con políticas públicas serias, articuladas y alineadas con estándares internacionales.

