ESPERAN NUEVA SUBA EN LOS PRECIOS DE LA CARNE TRAS EL 15% DE AUMENTO QUE HUBO EN OCTUBRE
Los aumentos no dependerían sólo de la zona del comercio minorista o del corte buscado, sino también por cómo los comerciantes aplicaron los aumentos recientes.
Para Tonelli la suba más reciente de los precios de la carne se debe a que «ha habido cuestiones de demora por las inundaciones, por la falta de caminos rurales y la volatilidad previa a las elecciones«, en referencia a la oferta de ganado.
«Hacia fin de año es difícil saber lo que se puede esperar, pero yo creo que está tocando un techo y no veo razones para que siga subiendo más«, señaló, aunque para 2026 la historia podría ser otra.
«La demanda exportadora va a seguir y la oferta va a caer», explicó Tonelli, y por lo tanto «el productor ya empezó el proceso de recuperación del stock, empezó a retener, dejando más tiempo el ganado en campo para agregarle kilos para generar más vientres y producir terneros, fenómeno que va a seguir en los próximos dos años».