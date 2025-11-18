PERÚ DESPERDICIÓ UNA OPORTUNIDAD CLAVE Y TERMINÓ CAYENDO ANTE CHILE EN SOCHI

Con determinación, ejecutó al palo inferior izquierdo y puso el 1-0, buscando –como escribió la crónica original– “enterrar ese amargo recuerdo”. Sin embargo, Perú no supo capitalizar el contexto. Chile, pese a jugar con diez, mantuvo su agresividad y encontró en Gallese a la figura que evitó varias ocasiones claras antes del descanso.

En el complemento, esa resistencia tuvo su recompensa: Felipe Loyola igualó tras un tiro de esquina y, apenas minutos después, Darío Osorio aprovechó un error de Jairo Concha para sentenciar la remontada. La derrota deja una señal firme: incluso en condiciones favorables, Perú sigue mostrando las mismas fragilidades que ha arrastrado todo el año. Un aviso contundente para un proceso que sigue a la deriva y que aún busca un norte claro.