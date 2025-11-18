River inició gestiones con Zenit para sumar a Luciano Gondou como refuerzo en 2026

Gondou ya conoce el club. En 2019 llegó a préstamo tras destacarse en un amistoso entre Sarmiento y la Quinta División de River en Ezeiza, donde marcó un gol y dio dos asistencias. Su estadía duró siete meses, pero la pandemia y el ascenso de Sarmiento a Primera lo llevaron a interrumpir el vínculo y regresar a Junín.

Desde entonces, su carrera creció a paso firme hasta su llegada al Zenit, donde hoy se encuentra postergado. Ese presente abrió una puerta que River busca aprovechar. Y aunque por ahora se habla solo de un préstamo, nadie descarta que las negociaciones avancen hacia algo más ambicioso.