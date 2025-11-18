LA COMISIÓN INVESTIGADORA $LIBRA ADVIERTE QUE «LOS HECHOS SON COMPATIBLES CON UNA ESTAFA»

Luego de tres meses de funciones, la comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre el rol de Javier Milei y su entorno en la presunta estafa cripto perpetrada en febrero de este año. Mientras los procesos judiciales continúan en la Argentina y los Estados Unidos, la oposición se debate la continuidad de la comisión tras el recambio legislativo.

«El análisis técnico de las blockchain detectó fondos entre los actores que coinciden con los montos y fechas señaladas en investigaciones que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei«, introdujo Maximiliano Ferraro, el presidente de la comisión investigadora.

no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una moneda similar vinculada a la moneda digital de Kip Protocol en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación». Asimismo, se subrayó otra difusión de Milei en 2022, cuando ejercía como diputado, de la compañía « El legislador también apuntó que una de las conclusiones es que la difusión del criptoactivo «, dado que en diciembre de 2024 se registró una moneda similar vinculada a laen la que también participó con suAsimismo, se subrayó otra difusión de Milei en 2022, cuando ejercía como diputado, de la compañía « CoinX «, acusado de estafa.

En ese marco, se consideró que «hubo una decisión deliberada de evadir los controles estatales institucionales» para que Javier Milei sea la primera persona en difundir públicamente el link del criptoactivo sin explicar de dónde lo obtuvo y sin advertencia de los órganos rectores. Para ello, destacaron una de las respuestas del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando explicó la causa en el Congreso: «Este fue un tuit del presidente sobre el conocimiento que él había tomado de la posibilidad de financiar emprendimientos privados sin la participación del Estado. Así que no ha habido una evaluación del Gobierno».

Además, avanzarán con denuncias penales a los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Florencia Zicavo (ministro y jefa de Gabinete de Justicia, respectivamente), Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paul Starc (UIF) y Roberto Silva (CNV) por «incumplimiento de deberes dado su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales de esta comisión».