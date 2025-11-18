LA COMISIÓN INVESTIGADORA $LIBRA ADVIERTE QUE «LOS HECHOS SON COMPATIBLES CON UNA ESTAFA»
El documento se dió a conocer en la Sala I del Anexo A, donde se expusieron las conclusiones arribadas y los resultados sobre las transacciones realizadas a plataformas de blockchain.
El mensaje de Maximiliano Ferraro en la previa
Por su parte, también se amplió algunos de los detalles sobre las audiencias del presidente Javier Milei y su hermana Karina con los involucrados en la causa. “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión», comenzó diciendo este lunes el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro.
Y completó: «Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.
Por su parte, su compañera de bancada, Mónica Frade, destacó que “esta Comisión revela las razones de tanta preocupación y amenaza de nulidades por parte del PRO, UCR y el oficialismo en pleno. A pesar de todos ellos, gozamos de espléndida salud y dimos ejemplo del rol de contralor del Congreso que, vale para todos. Siempre”.