SE INCENDIÓ UN AUTO EN UNA ZONA RURAL DE PUERTO VILELAS

Un Fiat Palio terminó completamente incendiado esta tarde en el paraje 5 Bocas, en la zona rural de Puerto Vilelas.

El hecho ocurrió cerca de las 16:40, cuando el conductor, un hombre de 49 años, advirtió que del capot salía humo mientras circulaba por el lugar. Al detenerse, el fuego se expandió rápidamente por todo el vehículo.

Bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas. El propietario confirmó que no resultó lesionado.

