Probaron el tren bala más rápido del mundo: qué velocidad alcanza

China rompió un récord tecnológico y ferroviario con su nuevo tren bala CR450, el cual alcanzó una velocidad de 453 kilómetros por hora durante las pruebas realizadas. De esta forma, se convertirá en el más rápido del mundo cuando comience a operar recién en 2026.

El prototipo del tren bala CR450 fue presentado a fines de 2024 en Beijing. A mediados de octubre, la empresa China State Railway Group realizó una serie de pruebas de línea para el prototipo con el fin de garantizar que el CR450 entre en servicio comercial lo antes posible, aunque se estima que estará operativo recién en 2026.

Durante los ensayos, el tren alcanzó una velocidad récord, siendo capaz de circular a 450 kilómetros por hora, lo que destaca los avances de vanguardia de China en tecnología ferroviaria, según detallaron desde China State Railway Group.

El nuevo modelo será significativamente más rápido que los trenes de alta velocidad CR400 Fuxing, actualmente en servicio, que operan a una velocidad de 350 kilómetros por hora.

La serie CR450, diseñada para una velocidad de prueba máxima de 450 kilómetros por hora y una velocidad de servicio comercial de 400 kilómetros por hora, fue sometida a pruebas de calificación en la línea de alta velocidad que une la ciudad oriental de Shanghai con Chengdu, capital de la provincia suroccidental de Sichuan.