PROBARON EL TREN BALA MÁS RÁPIDO DEL MUNDO: QUÉ VELOCIDAD ALCANZA
China rompió un récord en las pruebas realizadas con el modelo CR450 y promete redefinir los límites de la velocidad sobre rieles.
El nuevo modelo será significativamente más rápido que los trenes de alta velocidad CR400 Fuxing, actualmente en servicio, que operan a una velocidad de 350 kilómetros por hora.
En los ensayos, el nuevo tren bala chino logró además una hazaña durante la cual dos formaciones establecieron un récord al cruzarse entre sí a una velocidad combinada de 896 kilómetros por hora. Según se especificó, este modelo puede pasar de cero a 350 kilómetros por hora en tan solo 4 minutos y 40 segundos.
En comparación con su predecesor, el CR450 cuenta con un dinero más aerodinámico y liviano otorgado por una nariz más larga y perfilada, una línea de techo 20 centímetros más baja, y una reducción de peso de 50 toneladas, características que reducen la resistencia aerodinámica en un 22 por ciento.
Antes de ser certificado para transportar pasajeros, el CR450 tiene que completar 600.000 kilómetros de su recorrido sin presentar ningún tipo de falla.