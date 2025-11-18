RUSIA Y CHINA DENUNCIARON EN LA ONU FALTA DE CLARIDAD EN EL PLAN DE PAZ DE DONALD TRUMP PARA GAZA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Los dos gigantes, con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, advirtieron que el acuerdo para la paz en Gaza, además de poco claro en muchos de sus puntos clave, no refleja un compromiso suficiente con la solución de dos estados.
El embajador ruso, Vasili Nebenzia, que presentó el pasado viernes un borrador alternativo pero no pidió someterlo a votación, y el chino, Fu Cong, criticaron la rapidez del proceso de consultas y consideraron que el documento no refleja un compromiso suficiente con la solución de dos estados.
Además, el funcionario ruso aseguró que «ni uno solo de los países potencialmente contribuyentes (al ISF) accedió» a la parte del mandato referente a la «desmilitarización de Gaza» y a «desarmar a grupos locales usando todos los medios disponibles».
En la misma línea, el embajador chino dijo que la resolución es «vaga y no clara en muchos elementos críticos», y criticó que se autoriza el establecimiento de la Junta de Paz y la ISF, que tendrá un papel clave en la gobernanza de posguerra en Gaza, sin detallar su estructura, composición o criterios de preparación.
Fu aludió también a que en esa futura gobernanza, Palestina «apenas es visible y la soberanía y propiedad palestinas no se reflejan enteramente», y la Junta de Paz puede «asumir toda la responsabilidad» sin «una supervisión o mecanismo de revisión más allá de informes escritos anuales».