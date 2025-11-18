Rusia y China denunciaron en la ONU falta de claridad en el plan de paz de Donald Trump para Gaza

Los gobierno de China y Rusia denunciaron en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en en la Franja de Gaza, que se aprobó el lunes por la tarde con la abstención de esos dos países que poseen poder de veto.

La resolución estipula el despliegue de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, que presentó el pasado viernes un borrador alternativo pero no pidió someterlo a votación, y el chino, Fu Cong, criticaron la rapidez del proceso de consultas y consideraron que el documento no refleja un compromiso suficiente con la solución de dos estados.

«El Consejo está dando su bendición a una iniciativa estadounidense basada en las promesas de Washington, dando control completo de la Franja de Gaza a la Junta de Paz y el ISF», del cual «no sabemos nada», sostuvo.

Nebenzia dijo que el documento no establece «plazos para la transferencia a la Autoridad Paestina del control de Gaza ni ninguna certidumbre en torno a la Junta de Paz ni la ISF», que «parece ser capaz de actuar» de manera «autónoma» y evoca «prácticas coloniales».